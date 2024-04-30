В Польше ответили, готовы ли перейти на евро после 20 лет членства в ЕС

Спустя 20 лет после вступления в Европейский Союз Польша все еще не готова перейти на евро.

Об этом заявил министр финансов Польши Анджей Доманский в интервью TVN24, сообщает "Европейская правда".

Доманский отметил, что присоединение Польши к еврозоне, валютному союзу 20 членов ЕС, на данный момент не является оправданным.

Он считает, что наличие собственной валюты – злотого – помогло Польше избежать рецессии во время мирового финансового кризиса и пережить другие потрясения.

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"Когда в мировой экономике все идет не так, злотый теряет стоимость, благодаря чему польский экспорт начинает быстро расти.

Благодаря этому, среди прочего, мы избежали рецессии во время большого финансового кризиса, поэтому злотый играет очень важную роль в польской экономике, и на данный момент нет дискуссий о принятии евро. Я вообще сторонник злотого", – сказал министр.

В среду Польша и девять других стран будут отмечать 20-летие вступления в ЕС 1 мая 2004 года. По условиям членства Польша обязалась заменить злотый на единую европейскую валюту.

Согласно последним опросам, подавляющее большинство поляков не хотят, чтобы их страна присоединилась к еврозоне.

Во вторник по случаю 20-летия членства в ЕС Польши и еще 9 государств возле штаб-квартиры Еврокомиссии подняли флаги этих стран.

Только семь стран ЕС сейчас сохранили свои национальные валюты: Болгария, Чехия, Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция.

Недавно в Чехии новый импульс обсуждениям перехода на евро дал президент Петр Павел в новогоднем обращении.