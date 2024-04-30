Слова Штайнмайера о Taurus для Украины вызвали возмущение в Германии

Влиятельные немецкие политики резко раскритиковали заявления федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера о дебатах о поставках оружия в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Толчком стало появление Штайнмайера на конференции читателей Frankfurter Allgemeine Zeitung в прошлый четверг.

Штайнмайер высоко оценил курс федерального правительства под руководством канцлера Олафа Шольца. Германия является "вторым по значимости сторонником Украины", он не ожидал этого два года назад, приводит FAZ слова федерального президента.

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Во время дебатов о возможной поставке систем вооружений, таких как крылатые ракеты Taurus, Штайнмайер высказал критику: "Военные эксперты, эксперты по калибру делают это... с восторгом и растущими амбициями".

Штайнмайер отметил, что политику Шольца поддерживает большинство немцев и раскритиковал тех политиков и экспертов, которые выступают за поставки Taurus Украине.

Предложение об "экспертах по калибру" вызвало критику. "Почему федеральный канцлер и федеральный президент не могут четко оправдать свою позицию по Taurus, не оскорбляя другую сторону и не самовосхваляясь?" – отметила политик "Зеленых" Агнешка Бруггер. По ее словам, ситуация в Украине слишком серьезная для "мелкого внутриполитического шоу".

Раздраженным оказался и военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене, которого часто цитируют СМИ. Он распространил две фотографии Штайнмайера под названием "Великие успехи немецкой дипломатии". "С высокой должности федерального президента давайте презирать тех, кто думает не так, как канцлер. Если вы не осознаете, насколько это позорно, значит, вы уже живете в своем прекрасном пузыре высокомерия", – сказал он.

Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн назвала заявления Штайнмайера "просто недостойными", учитывая его должность. "Вместо того чтобы соответствовать своей роли федерального президента и выступить перед гражданами с большой речью, чтобы объяснить им серьезность ситуации, он высмеивает экспертов, чтобы защитить свою Социал-демократическую партию", – отметила она.

Напомним, после передачи США Киеву ракет ATACMS глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал канцлера Германии Олафа Шольца пересмотреть свой отказ от поставок крылатых ракет Taurus.

Шольц недавно подтвердил, что и дальше отказывается поставлять крылатые ракеты.

По информации СМИ, в США надеются, что решение об ATACMS для Украины, подтолкнет Германию к аналогичному шагу в отношении собственных крылатых ракет Taurus.