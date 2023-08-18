Reuters: США разрешили Дании и Нидерландам передать свои истребители F-16 Украине

США одобрили передачу истребителей F-16 Украине из Дании и Нидерландов после того, как завершатся учения украинских пилотов.

Об этом заявил накануне неназванный американский чиновник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, США заверили Данию и Нидерланды, что ускорят одобрение запросов на передачу F-16 Украине после того, как пилоты пройдут подготовку.

Госсекретарь США Энтони Блинкен направил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов, заверив их, что запросы будут одобрены, добавил американский чиновник.

"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как передачи Украине истребителей F-16, так и обучения украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", – говорится в письме Блинкена, с которым ознакомилось агентство.

Он отметил, что критически необходимо обеспечить Украину средствами для защиты от российской агрессии.

Госсекретарь подчеркнул, что одобрение этих запросов позволит Украине "в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение".

В Белом доме ранее допускали, что украинские пилоты могут пройти обучение на F-16 на территории США.

В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Учения должны начаться в августе, но, по данным СМИ, США пока не одобрили финальный план обучения, поскольку европейские государства не согласовали все его подробности.