Венгрия наконец утвердила назначение посла Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утвердил решение о верительной грамоте посла Украины в Будапеште – профессора Ужгородского национального университета, военнослужащего ВСУ Федора Шандора.

Об этом информирует телеканал ATV, пишет "Европейская правда".

В соответствии с процедурой, подписанное решение президента Венгрии Каталин Новак о согласии на назначение нового посла Украины было направлено в МИД для контрассигнации министром.

Решение президента станет официальным, когда посол Шандор прибудет в Будапешт и вручит верительные грамоты Новак.

8 августа президент Венгрии дала согласие на назначение нового посла Украины.

Просьбу об агремане для Федора Шандора в Будапешт Киев направил еще несколько месяцев назад, но венгерская сторона одобрила его только сейчас.

По данным СМИ, причиной якобы было нежелание президента Украины Владимира Зеленского общаться с венгерским президентом. Чем именно объясняется решение Каталин Новак предоставить агреман сейчас, не уточняется.

Напомним, имя Федора Шандора стало известным благодаря тому, что он пошел добровольцем в украинскую армию после нападения России на Украину в феврале прошлого года и читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.

В июле 2022 года президент Владимир Зеленский уволил Людмилу Непоп с должности посла Украины в Венгрии.

Ранее сообщалось, что президент Венгрии должна посетить Киев 23 августа для участия в саммите Крымской платформы, а перед тем – совершить визит в Закарпатье и встретиться с представителями венгерского меньшинства.