Россия пригрозила Боснии за участие в саммите Крымской платформы и "не заметила" Сербию
Россия назвала присутствие членов президиума Боснии и Герцеговины на саммите Крымской платформы в Киеве "враждебным актом", на который она якобы может ответить.
Как сообщает "Европейская правда", такую реакцию на своей странице опубликовало посольство России в БиГ.
В заявлении российское диппредставительство объявило, что воспринимает присутствие представителей Боснии на саммите как "откровенно враждебный акт" и покушение на территориальную целостность РФ, а Москва "оставляет за собой право ответа на недружественные действия".
Как напоминает "Балканский обозреватель", БиГ на саммите представлял председатель президиума Желько Комшич, с ним в Киев прибыл еще один член президиума Денис Бечирович. Во время визита в Киев они встретились с президентом страны Владимиром Зеленским, почтили память убитых российскими оккупантами мирных жителей в Буче.
Комшич в своем выступлении подчеркнул, что Крым является территорией Украины и в вопросе нерушимости границ не может быть компромиссов. Он завершил речь приветствием "Слава Украине!".
Отметим, в этом году к Крымской платформе впервые присоединилась Сербия, с обращением выступала премьер Ана Брнабич.
В адрес Сербии со стороны российского посольства или МИД публичного недовольства, насколько известно, не звучало.
24 августа российский посол в Сербии имел встречу с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.
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