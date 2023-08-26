Сербия после встречи с послом РФ открестилась от декларации Крымской платформы

Глава МИД Сербии назвал "манипуляциями" новости о присоединении Сербии к Крымской платформе и подчеркнул, что страна не поддерживала декларацию Крымской платформы.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление министра иностранных дел Ивицы Дачича 25 августа цитирует Politika.

"Есть манипуляции, связанные с так называемой Крымской платформой, к которой якобы присоединилась Сербия... Премьер-министр участвовала в этой встрече через видеообращение, но мы не одобряли текст декларации, потому что он выходит за рамки, которые являются приемлемыми для нас", – сказал Дачич.

Министр добавил, что Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины и говорит о необходимости защиты территориальной целостности на международных площадках.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на открытии саммита 23 августа объявил, что в этом году к нему впервые присоединилась Сербия. С дистанционным обращением выступала премьер Ана Брнабич.

Она передала соболезнования от Сербии в связи со страданиями, через которые приходится проходить украинцам. "Мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, и мы последовательно демонстрировали эту позицию в международных организациях", – заявила премьер.

Брнабич отметила, что Белград "продолжит уделять особое внимание" гуманитарной ситуации в Украине и отправлять гуманитарную помощь. Также она заявила, что Сербия готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины. В то же время, Ана Брнабич ни разу прямо не упомянула Россию.

Отметим, утверждение Ивицы Дачича о неприсоединении Сербии к Крымской платформе не совсем соответствует действительности, поскольку странами-участницами платформы считаются не только те страны, которые поддержали декларацию, а фактические участники саммита Крымской платформы.

По данным "Европейской правды", многие из стран-участниц саммита "Крымской платформы" 2023 года не поддержали декларацию, поскольку МИД Украины сознательно сделал ее текст очень амбициозным.

Комментарий Ивицы Дачича появился в сербских СМИ утром 25 августа, а 24 августа сообщалось о его встрече с послом Российской Федерации в Сербии.

Примечательно также, что Россия опубликовала заявление с угрозами Боснии и Герцеговине за участие ее делегации в саммите, тогда как участие Сербии оставила без публичной реакции.