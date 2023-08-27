Спецслужбы Латвии сообщили, как РФ пытается вербовать украинских беженцев

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) сообщает о попытках спецслужб РФ вербовать украинских беженцев на российской территории во время процедуры пересечения границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Проведенный СДБ анализ выявленных случаев свидетельствует, что попытки вербовки военных беженцев в основном происходят во время процедуры пересечения границы на территории России.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, часто выдавая себя за пограничников, проводят с украинцами длительные подробные интервью, которые по сути являются допросами. Их расспрашивают о биографии, контактах в украинских силовых структурах и о том, что происходит в зонах боевых действий.

Также украинским беженцам задают вопросы о дислокации, тактике и поддержке Западом украинских сил. В большинстве случаев целью углубленного допроса является информация, но в некоторых случаях за ним также следуют открытые попытки вербовки, добавляют в СГБ Латвии.

Ранее американское издание The Washington Post узнало подробности расследования сети российских агентов в Польше, которые имели целью осуществить диверсии для препятствования транспортировке в Украину военной помощи.

По данным журналистов, большинство задержанных в Польше российских агентов – украинцы, которых вербовали через Telegram