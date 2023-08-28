МИД: Обидно, что из уст Папы Римского звучат великодержавные идеи РФ

В МИД Украины выразили сожаление в связи с тем, что Папа Римский Франциск распространяет российские великодержавные идеи, которыми Кремль оправдывает убийства украинцев.

Об этом в своем комментарии в понедельник заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

Николенко привел цитату, которая вызвала критику министерства, из выступления Франциска перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа.

"Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра І, Екатерины ІІ, той империи – великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы – потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам – спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими", – процитировал слова Франциска Николенко.

Примечательно, что информационный портал Святого Престола Vatican News выложил текст обращения Папы на своем сайте, однако указанный пассаж в нем отсутствует. В то же время в сети есть видеоотрывок обращения Папы с этой цитатой.

Николенко отметил, что "именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой Матушки России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел".

"Очень обидно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз заключается в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства", – прокомментировал представитель МИД Украины.

Ранее в июле Папа Франциск призвал Россию восстановить Черноморскую зерновую инициативу, обратившись к "своим братьям – властям Российской Федерации".

Подробнее о роли Папы Римского в урегулировании российско-украинской войны смотрите в видеоблоге "Европейской правды".