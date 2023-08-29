Комиссия по евроинтеграции определила приоритеты годовой программы Украина-НАТО

Комиссия по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины определила приоритетные направления адаптированной годовой национальной программы (ГНП) Украина-НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на правительственный портал.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина представила перечень приоритетных направлений для включения в программу с учетом Вильнюсского коммюнике, совместной декларации и рекомендаций представителей НАТО.

К приоритетным направлениям относятся, в частности, реформирование органов правопорядка, усиление гражданского контроля за сектором безопасности и обороны, антикоррупционная политика, достижение совместимости с НАТО и развитие сектора безопасности и обороны Украины.

Стефанишина подчеркнула, что программа должна быть адаптирована к реалиям полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

После дополнительной доработки проекты приоритетных направлений будут переданы НАТО для дальнейшего совместного обсуждения.

Напомним, участники нынешнего саммита НАТО в Вильнюсе согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия". Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП).

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