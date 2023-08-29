Британия в пятый раз отложила введение контроля товаров на границе с ЕС

Правительство Великобритании объявило об отложении введения контроля товаров на границе с Европейским Союзом, который из-за Brexit должен был начаться до конца октября, минимум на три месяца.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

Британское правительство заявило, что приняло решение отсрочить введение проверок и пересмотреть дальнейший контроль импорта из Евросоюза, "прислушавшись к мнению промышленности".

Речь идет о введении санитарного и фитосанитарного контроля и полного таможенного контроля для товаров из Северной Ирландии, которая продолжает находиться в таможенной зоне ЕС, которые должны были заработать с 31 октября.

На прошлой неделе британский министр финансов Джереми Хант непублично поддержал отсрочку на фоне опасений, что проверки приведут к росту цен на продукты питания – тогда как в Британии инфляция составляет 6,8% и является самой высокой среди стран "Группы семи".

С момента выхода из таможенного союза и единого рынка ЕС в январе 2021 года в результате Brexit Великобритания уже четыре раза откладывала введение проверок. В то же время британский экспорт уже подлежит проверкам на таможенной границе с ЕС.

Британские экспортеры говорят, что контроль ЕС вызвал длительные задержки в портах Ла-Манша, дополнительную бюрократию и расходы, поставив их в невыгодное коммерческое положение по сравнению с импортерами из Евросоюза.

Напомним, в конце марта Британия и ЕС официально одобрили Виндзорскую рамочную договоренность, призванную решить противоречия в вопросе торговли через Северную Ирландию после Brexit.

О сути нового североирландского компромисса читайте в статье Конец "вечного Brexit": все о новых условиях развода Британии с ЕС по Северной Ирландии.