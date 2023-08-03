К нестандартной жалобе Украины против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) о политических убийствах оппонентов Кремля в настоящее время присоединились две другие страны – Литва и Польша.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала уполномоченная Минюста по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

Речь идет о жалобе, которую Украина подала в Европейский суд по правам человека еще в 2021 году. В ней она обвинила Россию в системной практике политических убийств оппонентов Кремля внутри страны и за рубежом, что для экспертного сообщества выглядело как революционный иск.

Маргарита Сокоренко отметила, что это дело остается в производстве суда до сих пор, хотя ЕСПЧ пока определил приоритетными другие.

"К жалобе Украины после этого присоединились Польша и Литва, которые также выдвигают России такие обвинения", – отметила Сокоренко.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этой жалобе в статье "Не только Навальный: как Украина хочет наказать РФ за политические убийства по всему миру".

В интервью Сокоренко рассказала также, какие ожидания Украины от новых слушаний по делу о Крыме и какое это будет иметь значение для других дел.

Смотрите полную версию интервью на Youtube "Европейской правды", или читайте текстовую версию: "Россия распадется – не 'если', а 'когда'. И механизм компенсаций за агрессию появится еще до того".