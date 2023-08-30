Глава МИД Норвегии признала, что ее муж незаконно торговал акциями оружейной компании
Министр иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт заявила, что ее муж Ола Флем через собственную инвестиционную компанию совершил более 100 операций с акциями с тех пор, как она заняла свою должность.
Заявление Гуйтфельдт приводит VG, сообщает "Европейская правда".
Среди прочего, Флем покупал и продавал акции производителя оружия Kongsberg Gruppen, на что он не имел права.
"Я не выполнила свой долг согласно правилам беспристрастности, потому что была не в курсе финансовой деятельности моего мужа", – сказала норвежский министр.
Она добавила, что должным образом не объяснила своему мужу, что необходимо "держаться подальше" от инвестиций в оружейные компании.
"Я должна была бы требовать информацию обо всех его транзакциях, а он должен был просить у меня разрешения на каждую компанию, в которую он инвестирует", – отметила Гуйтфельдт.
Она подчеркнула, что не делилась с мужем никакой информацией, которая могла бы повлиять на покупку и продажу акций.
Гуйтфельдт утверждает, что 22 августа Ола Флем продал все акции его инвестиционной компании, которые котировались на бирже.
Сам Ола Флем извинился за то, что поставил свою жену в такое положение.
Премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что министр иностранных дел допустила ошибки, однако верит, что она говорит правду.
Он добавил, что доверяет ей как главе МИД.
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