Главы МИД Китая и Британии обсудили в Пекине войну в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли провел двусторонние встречи с вице-президентом КНР Хань Чжэном и своим китайским коллегой Ван И во время визита в Пекин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует британское внешнеполитическое ведомство.

Клеверли четко изложил позицию Великобритании по ключевым геополитическим вопросам, включая войну в Украине, ситуацию в Северной Корее и нераспространение ядерного оружия.

Глава МИД Британии также выразил позицию Лондона относительно злонамеренной киберактивности Китая. Во время детального обсуждения ситуации в Гонконге он подчеркнул вред, нанесенный навязанным Пекином законом о национальной безопасности правам и свободам, а следовательно, и международной репутации Китая, и упомянул дело осужденного гонконгского бизнесмена Джимми Лая.

Клеверли подчеркнул важность для международного сообщества мира и стабильности в Тайваньском проливе и призвал к немедленной отмене санкций против коллег по парламенту. Кроме того, министр иностранных дел четко дал понять, что Великобритания глубоко обеспокоена массовым заключением представителей уйгурского народа в Синьцзяне.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал Китай занять более сильную позицию по Украине и поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным о его захватнической войне.

Сообщалось, что министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым после того, как представитель Пекина принял участие во встрече в Саудовской Аравии по украинской "формуле мира".

После встречи в Саудовской Аравии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России.

"ЕвроПравда" подробно рассказывает о результатах встречи в статье Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны.