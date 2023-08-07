В турецком порту неподалеку от Стамбула прогремел взрыв
Понедельник, 7 августа 2023, 15:26
В порту турецкого города Дериндже на северо-западе страны произошел взрыв, пострадали люди.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Hurriyet.
Взрыв в порту Дериндже прогремел в понедельник около 14:40.
Звук взрыва слышали во всех уголках города, в районе порта можно увидеть облака дыма.
По данным турецких СМИ, взрыв произошел в одном из зернохранилищ с пшеницей в момент разгрузки зерна одним из судов.
Как сообщает портал NTV, по предварительным данным, от взрыва пострадали пять человек.
На место происшествия направили большое количество пожарных и бригад скорой помощи.
Мэр Дериндже Зеки Акгюль сделал заявление по поводу взрыва: "Когда около 14:40 произошел взрыв, мы отправились на место происшествия. Мы обнаружили, что взрыв произошел в зернохранилище ТМО. Сейчас там работают бригады чрезвычайных служб. Состояние пострадавших не тяжелое, у них незначительные травмы".
По его словам, территория с элеваторами расположена близко к порту, но не имеет никакой связи с ним.
Точные причины взрыва пока неизвестны, однако высказываются предположения, что его мог вызвать сжатый газ в зернохранилище.
Как сообщалось, пять человек получили ранения в результате взрыва в жилом доме в Париже, который произошел 5 августа.