В турецком порту неподалеку от Стамбула прогремел взрыв

В порту турецкого города Дериндже на северо-западе страны произошел взрыв, пострадали люди.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Hurriyet.

Взрыв в порту Дериндже прогремел в понедельник около 14:40.

Звук взрыва слышали во всех уголках города, в районе порта можно увидеть облака дыма.

По данным турецких СМИ, взрыв произошел в одном из зернохранилищ с пшеницей в момент разгрузки зерна одним из судов.

Как сообщает портал NTV, по предварительным данным, от взрыва пострадали пять человек.

На место происшествия направили большое количество пожарных и бригад скорой помощи.

Мэр Дериндже Зеки Акгюль сделал заявление по поводу взрыва: "Когда около 14:40 произошел взрыв, мы отправились на место происшествия. Мы обнаружили, что взрыв произошел в зернохранилище ТМО. Сейчас там работают бригады чрезвычайных служб. Состояние пострадавших не тяжелое, у них незначительные травмы".

По его словам, территория с элеваторами расположена близко к порту, но не имеет никакой связи с ним.

Точные причины взрыва пока неизвестны, однако высказываются предположения, что его мог вызвать сжатый газ в зернохранилище.

Как сообщалось, пять человек получили ранения в результате взрыва в жилом доме в Париже, который произошел 5 августа.