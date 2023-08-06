П'ятеро людей постраждали через вибух о Парижі, який міг спричинити аерозольний генератор

П'ятеро людей отримали поранення внаслідок вибуху в житловому будинку в Парижі, який стався 5 серпня вдень.

Про це, як передає "Європейська правда", інформує Le Figaro з посиланням на джерела в поліції.

Згідно з повідомленням, серед постраждалих одна людина перебуває у вкрай критичному стані, а четверо інших – у відносно критичному стані.

Інцидент стався на останньому поверсі багатоповерхового будинку в паризькому районі Монмартр. На відео можна побачити, що фасад будинку на вулиці Rue du Nord у 18-му окрузі частково зруйнований вибухом.

На місце події відправили близько сотні пожежників із близько 20-ми пожежними машинами, щоб протистояти ризику загоряння і розповсюдження вогню.

За словами джерела в поліції, вибух міг спричинити аерозольний генератор для боротьби зі шкідниками, яку використовував менеджер місцевого закладу. Він отримав незначні опіки лівої руки.

Паризька прокуратура повідомила, що розпочала розслідування "ненавмисного нанесення тілесних ушкоджень, що призвели до непрацездатності на термін більше трьох місяців".

У червні повідомлялося про вибух у п’ятому окрузі Парижа, що в північній частині міста. Причиною вибуху став витік газу.

Стало відомо, що серед постраждалих троє військових, поліцейський та пожежник, які працювали на місці події. Пізніше під завалами будівлі знайшли тіло загиблого.