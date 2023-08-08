В Литве заморозили подсанкционных активов России и Беларуси на 103 млн евро

В Литве заморозили более 103 миллионов евро активов из-за наложения международных санкций против России и Беларуси в связи с агрессией против Украины.

Об этом во вторник объявила Служба расследования финансовых преступлений Литвы, сообщает "Европейская правда".

По данным ведомства, в Литве под финансовые санкции на основании связей через владение или контроль подпадают девять юридических лиц. Общая сумма замороженных средств на их счетах составляет более 69,505 миллиона евро и более 810 тысяч долларов.

В результате ограничительных мер в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины пока заморожены средства на счетах шести юридических лиц и одного физического лица на общую сумму 23,71 миллиона евро и 7,68 миллиона долларов.

Кроме того, в Литве заморозили более 1,33 миллиона евро, более 1,583 миллиона долларов и более 215 тысяч рублей транзакций, связанных с подсанкционными лицами.

Отдельно эксперты Службы расследования финансовых преступлений Литвы отмечают тенденцию к уклонению от санкций, прежде всего – стремление импортировать подсанкционные товары в страну-агрессор.

Отметим, что в декабре 2022 года Литва заморозила российские и белорусские активы общей стоимостью более 85 миллионов евро, то есть с тех пор сумма выросла почти на 20 миллионов евро.

В июне Европейский Союз пришел к выводу, что он не может законно конфисковать замороженные российские активы в ЕС. После этого он сосредоточился на плане конфискации прибыли от использования этих активов.

Предложение Европейской комиссии по использованию замороженных государственных российских активов в ЕС в пользу Украины не будет опубликовано до сентября.

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