Rheinmetall поставит Украине еще 40 Marder

Федеральное правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить в Украину 40 боевых машин пехоты Marder.

Об этом, как пишет "Европейская правда", компания сообщила в своем пресс-релизе 11 сентября.

Правительственный заказ был размещен в августе 2023 года, его стоимость составляет несколько десятков миллионов евро.

"Rheinmetall продолжает работу над существующими транспортными средствами на полной скорости, чтобы эту новую партию Marder можно было доставить в соответствии с контрактом, начиная с 2023 года", – говорится в сообщении.

Благодаря этому заказу общее количество БМП Marder, которые Rheinmetall поставит в Украину, увеличится до 80.

В марте 2023 года компания передала первые 20 бронемашин для Украины по заказу федерального правительства.

Также 20 дополнительных БМП от Rheinmetall были введены в эксплуатацию в июне 2023 года. Их недавно доставили в Украину.

Бронемашины, о которых идет речь – это капитально отремонтированные Marder 1A3, которые компания Rheinmetall ранее получила со складов Бундесвера.

Еще весной 2022 года компания за свой счет начала ремонт бронированных машин для немедленной боевой готовности.

Как отметили в Rheinmetall, работа над Marder сейчас продолжается на предприятиях в Унтерлюсе и Касселе. За месяц можно поставить до десяти бронемашин.