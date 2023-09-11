Чехия нарастила импорт российской нефти - ее доля самая высокая с 2012 года

Чехия использует все больше российской нефти – в первой половине этого года доля нефти, импортируемой по российскому нефтепроводу "Дружба", составляла около 65%, в сравнение с 56% в прошлом году.

Об этом заявила в понедельник Барбора Пуцова, пресс-секретарь государственной компании Mero, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Доля российской нефти в чешском импорте является самой высокой по крайней мере с 2012 года и в последние месяцы продолжает расти. Чехия, очевидно, не является исключением в Европе: еще летом аналитики отмечали, что нефтеперерабатывающие заводы в ЕС пытаются обеспечить себя большим количеством нефти из-за опасений по поводу дефицита транзита сырья через Украину.

В Европейском Союзе запрет на импорт нефти из России действует с прошлого года. Однако Чехия договорилась об освобождении от санкций на импорт российской нефти, которая продается со скидкой по сравнению с нефтью марки Brent.

Российская нефть поступает в Чехию с двух направлений, а именно по нефтепроводу "Дружба" из России через Украину и Словакию и по нефтепроводу IKL, соединенному вблизи Ингольштадта, Германия, с нефтепроводом TAL из Триеста, Италия.

Изначально предполагалось, что освобождение от санкций будет действовать до конца 2024 года. Однако операционный и технический директор Mero Зденек Дундр недавно заявил изданию Práv, что Чехия в конце концов сможет импортировать российскую нефть до тех пор, пока не найдет ей замену. Это будет обеспечено расширением пропускной способности трубопровода TAL в рамках проекта TAL-PLUS, который должен завершиться в начале 2025 года.

Представители инициативы NO Russian oil заявили, что в течение 2023 года в Чехию было импортировано нефти на сумму 25 миллиардов крон, из которых семь миллиардов крон они определили как лишние платежи в российский бюджет. Для подсчета они использовали данные из базы данных STAZO об импорте нефти из России и данные о минимальном отборе российской нефти по контракту 2013 года.

За весь 2022 год по трубопроводам "Дружба" и TAL на нефтеперерабатывающие заводы в Чехии было поставлено 7,4 миллиона тонн нефти, что примерно на семь процентов больше, чем в предыдущем году.

Компания Mero является владельцем и оператором чешской части нефтепровода "Дружба" и нефтепровода IKL, а также единственным перевозчиком сырой нефти в Чешскую Республику.

В прошлом, кроме нефти, Чехия также зависела от поставок газа из России. Однако с прошлого года в рамках антироссийских санкций ЕС начал ограничивать импорт российского газа, и, по данным местного Министерства промышленности и торговли, с начала этого года в Чехию не поступало никакого газа из России. Его заменили норвежский газ и сжиженный природный газ с терминалов в Нидерландах и Бельгии.

Напомним, министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что у ЕС нет краткосрочного плана запрета российского сжиженного газа (СПГ) несмотря на стремительный рост его импорта в Евросоюз.

Ранее Европейская комиссия, комментируя данные о росте закупок сжиженного природного газа из России государствами-членами, повторила призыв к ним прекратить эту практику.