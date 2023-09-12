В Сенате США требуют расследования в отношении Маска и работы Starlink в Украине

Сенатор США Элизабет Уоррен требует провести расследование в отношении компании SpaceX после того, как Маск признал, что заблокировал Украине доступ к Starlink, чтобы предотвратить атаку на российские военные корабли у берегов Крыма.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

"Конгресс должен расследовать, что здесь произошло, и имеем ли мы адекватные инструменты, чтобы убедиться, что внешнюю политику проводит правительство, а не один миллиардер", – заявила представительница Демократической партии от штата Массачусетс в понедельник в Капитолии.

Ожидается, что Маск будет среди руководителей технологической отрасли, которые примут участие в закрытой встрече с сенаторами в Капитолии в среду.

Уоррен, которая является членом сенатского комитета по вооруженным силам, сказала, что она также хочет, чтобы Министерство обороны рассмотрело свои контрактные отношения с компанией.

Председатель комитета по вооруженным силам Джек Рид, демократ из Род-Айленда, также сказал, что он обеспокоен этим вопросом, учитывая, что правительства традиционно контролировали спутники, и что с ними делать – решали президенты.

Он сказал, что произошли очень позитивные изменения, когда SpaceX снизила стоимость доступа к космосу, в том числе для запусков в интересах национальной безопасности, "но он не может быть последним словом, когда речь идет о национальной безопасности", сказал Рид, имея в виду Маска.

Телеканал CNN, получивший в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.

Позже сам Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму.