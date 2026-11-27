Министерство иностранных дел Болгарии направит Франции дипломатическую ноту с требованием провести полное расследование нападения на граждан Болгарии в Марселе во время футбольного матча, в результате которого 11 человек получили ранения.

Об этом сообщает БНТ, пишет "Европейская правда".

В четверг перед началом матча Лиги Европы в Марселе между болельщиками французского "Олимпика" и болгарского "Левски" произошли жестокие столкновения.

Более 200 болельщиков марсельского клуба беспрепятственно проникли в гостевой сектор и напали на болгарских болельщиков. Французы бросали бутылки, сигнальные ракеты и петарды в болгарских болельщиков. На них нападали с палками и металлическими трубами, в результате чего некоторые получили травмы головы. На некоторых болельщиков набросились с ножами.

В столкновениях ранения получили 11 граждан Болгарии. По данным французской полиции, пятерых пострадавших доставили в больницы Марселя, а ещё шестерым оказали медицинскую помощь на стадионе.

"Насилие и посягательство на личную неприкосновенность недопустимы. Мы настаиваем на том, чтобы компетентные французские органы власти полностью выяснили обстоятельства этих инцидентов и привлекли виновных к ответственности", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Болгарии.

Генеральный консул в Лионе и почетный консул Болгарии в Марселе следят на месте за развитием событий и готовы оказать необходимую помощь болгарским гражданам.

Напомним, в октябре в центре Афин боснийские болельщики заблокировали дороги и вступили в столкновения с греческой полицией накануне матча Лиги конференций УЕФА между местным "Панатинаикосом" и "Борацом" (Баня-Лука).

В августе в Германии 35 полицейских получили травмы, а несколько футбольных болельщиков были задержаны после того, как во время матча футбольного кубка страны между "Вальдхофом" (Манхайм) и "Кайзерслаутерном" вспыхнули столкновения.