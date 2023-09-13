Европарламент усилил предохранители от коррупции и лоббизма

Европарламент одобрил изменения во внутренние правила для усиления предохранителей от коррупции согласно плану реформ президента органа.

Об этом сообщили в пресс-службе, пишет "Европейская правда".

Изменения одобрили 505 голосами "за", против голосовали 93, 52 – воздержались.

Поправки предусматривают усиленный запрет на все виды деятельности европарламентариев, которые могут расцениваться как лоббизм; обязательства информировать во всех отчетах и оценках о том, что во время работы над ними учитывались предложения тех или иных деятелей вне Европарламента; жесткие санкции за нарушение правил.

Кроме того, ужесточили правила к сообщениям о встречах всех евродепутатов с представителями третьих стран; расширили определение конфликта интересов; запретили встречи евродепутатов с теми, которые в последние полгода сложили мандат; снизили порог для декларирования гонораров за определенную деятельность; ужесточили правила относительно подарков и компенсации расходов на проезд третьими сторонами.

Большинство изменений вступят в силу с 1 ноября 2023 года.

Поводом для изменений стал коррупционный скандал в Европарламенте, известный как "Катаргейт". В декабре прошлого года Бельгия выдвинула обвинения четырем лицам, связанным с Европейским парламентом, в том, что Катар, который принимал Чемпионат мира по футболу, одаривал их наличными и подарками с целью повлиять на принятие решений.

Катар отрицает причастность к коррупционному скандалу.

ЕвроПравда подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.