Италия, Великобритания и Япония будут совместно финансировать разработку истребителя нового поколения в течение 15 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что проект истребителя следующего поколения под названием GCAP будет стоить десятки миллиардов долларов, но страны-партнеры еще не договорились о распределении бюджета и работ.

Британская BAE Systems, японская Mitsubishi Heavy Industries и итальянская Leonardo заявили, что согласовали следующие шаги по разработке концепции самолета.

Эти три компании вместе с представителями министерств обороны стран приняли участие в лондонской выставке вооружений DSEI, чтобы обсудить проект, целью которого является производство истребителя до 2035 года.

Представитель Министерства обороны Италии заявил, что существует "полная приверженность к поддержке программы" со стороны ведомства и политиков, а в оборонном бюджете предусмотрена статья финансирования на 15 лет.

Reuters со ссылкой на два источника ранее сообщало, что Великобритания и Япония будут доминировать в проекте, а Италия заплатит лишь пятую часть от общей стоимости разработки.

Ранее в СМИ появилась информация, что Германия совместно с Италией, Швецией и Испанией планирует построить новый боевой танк.

Также сообщалось, что Словакия станет первой европейской страной, которая получит модифицированную версию самолета F-16 Block 70.