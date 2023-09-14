Нидерланды передали Украине одежду и обувь для военнослужащих

Нидерландские военнослужащие собрали более 65 кубометров одежды, обуви и другого снаряжения для украинок, которые воюют в составе Вооруженных Сил Украины против российских сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в четверг сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Сбор одежды для военнослужащих из Украины в начале марта инициировала неправительственная организация Women & Defence по призыву украинского Женского ветеранского движения. Позже к ней присоединились и военнослужащие Нидерландов.

Среди ключевых приоритетов были форма и бронежилеты, которые учитывают анатомию женского тела, а также другое снаряжение. Их сдавали как нидерландские женщины-военные, так и мужчины, которые носят форму и обувь меньше стандартных размеров.

Prachtig initiatief van onze militairen om kleding en uitrusting in te zamelen voor vrouwelijke 🇺🇦 collega’s na een oproep van @veteranka_. Ook zij verdienen passende kleding aan het front in hun strijd voor vrijheid. Moed kent geen maat. pic.twitter.com/30km9jsxIM — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) September 14, 2023

Во время сбора возникла инициатива постоянного обеспечения украинских военнослужащих – не только формой, но и предметами быта. Отныне из Нидерландов будут ежемесячно отправлять около 60-70 пакетов с необходимыми вещами

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен приветствовала нидерландскую инициативу, которая, по ее словам, подчеркивает потребность в соответствующем снаряжении на передовой в Украине.

"Этим мы улучшаем боеспособность военных, а это очень важно с приближением зимы", – подчеркнула она.

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