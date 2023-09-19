Украина доказывает в Гааге, что заявления России о "геноциде" не были случайностью

Киев официально настаивает, что российская сторона солгала в своем выступлении в Суде ООН, когда "отказалась" от предыдущих заявлений о фейковом "геноциде на Донбассе" как основании для своего вторжения в Украину.

Об этом заявил агент Украины Антон Кориневич в выступлении в Международном суде ООН в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как рассказывала ЕвроПравда, в первый день слушаний дела о геноциде представители РФ заявили, что ссылки российских чиновников на геноцид были "риторическими оборотами".

Кориневич, реагируя на это, напомнил об официальном заявлении Путина и других должностных лиц в конце февраля 2022 года. "Я бы не хотел цитировать президента РФ, но вчера в течение трех часов агент России и его советники боялись пересказать Суду то, что он 24 февраля 2022 года объявил, цитирую: "Цель этой операции – защитить людей, которые уже восемь лет сталкиваются с унижениями и геноцидом со стороны киевского режима", – пояснил представитель Украины.

А юридический советник украинского правительства Марни Чик напомнила Суду, что российские дипломаты также конкретно ссылались на конвенцию о геноциде, оправдывая вторжение, и процитировала, в частности, посла РФ при ООН Василия Небензю.

Антон Кориневич также выразил уверенность в том, что использование надуманного "геноцида" как основания для агрессии готовилось в течение почти восьми лет до того:

"С 2014 года Россия лживо обвиняет Украину в совершении геноцида с нарушением Конвенции о геноциде... В течение многих лет российские государственные органы и высокопоставленные российские дипломаты заявляли, что государство Украина, мол, совершает преступление геноцида в соответствии с Конвенцией о геноциде".

Представитель Украины попросил Международный суд вынести решение, несмотря на протесты РФ:

"Девять лет мы терпели ложь о геноциде с самых высоких ступеней российской власти. Полтора года мы подвергаемся ужасному нападению из-за этой лжи. Поэтому Украина просит, чтобы Суд мог решить этот спор".

Текст речи агента Украины вы можете прочитать на сайте "Европейской правды".

О деталях обвинений и важности дела можете прочитать в репортаже из Гааги: Как Россия отказывалась от "геноцида".