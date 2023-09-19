Дания совместно с другими странами передаст Украине дополнительные 45 танков

Дания совместно с другими странами закупает дополнительные 45 танков для Украины.

Об этом во вторник заявил министр обороны Трольс Лунд Поульсен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Politiken.

Партия будет состоять из 30 танков Leopard 1, а также из 15 танков T-72. Их покупают в сотрудничестве с другими странами, сказал Поульсен.

"Это происходит в сотрудничестве с другими странами, которые имеют доступ к имеющимся у них танкам", – сказал министр по прибытии на базу "Рамштайн" в Германии, где проходит встреча контактной группы по поддержке Украины оружием.

Ранее Дания приобрела и решила передать Украине 100 танков Leopard 1 в сотрудничестве с Германией и Нидерландами. В начале сентября первые 10 из 100 подаренных танков Leopard 1 прибыли в Украину после месяцев задержки.

Это впервые Дания передает танки Т-72, преимуществом которых называют то, что украинские военные имеют опыт работы с ними, а потому их не нужно обучать.

Передачу танков финансируют за счет фонда "Украина", а точнее пакетом на сумму 5,8 млрд крон – почти 800 млн евро – о чем было объявлено на прошлой неделе.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен объяснял, что этот пакет открывает "новую фазу" в датской помощи для Украины. Страна отдала непосредственно оружием большинство того, что могла отдать из своих запасов, поэтому в дальнейшем Копенгаген планирует сосредоточиться на закупках в соответствии с актуальными потребностями Украины совместно с другими союзниками.

Министр обороны Трольс Лунд Поульсен не стал раскрывать, в сотрудничестве с какими странами планируются закупки.