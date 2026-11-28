В субботу, 28 ноября, во время антиправительственной акции протеста в Албании, организованной студентами по случаю Дня независимости страны, вспыхнули столкновения.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как сообщило агентство, протестующие, собравшиеся в Тиране, бросали камни и коктейли Молотова в полицию. Полиция, как отмечается, могла отвечать водометами и слезоточивым газом.

Фото: Reuters



Эта демонстрация состоялась после нескольких недель протестов, возглавляемых студентами, которые требовали отставки премьер-министра Эди Рамы.

Фото: Reuters

Фото: Reuters



Напомним, в воскресенье, 25 октября, протестующие заполнили улицы албанской Тираны. Они собрались перед Министерством образования, а затем двинулись к офису премьер-министра Албании Эди Рамы.

15 октября стало известно, что офис Колледжа Европы в Тиране пострадал от эскалации студенческих протестов, охвативших столицу Албании.

А премьер-министр Албании заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на масштабные студенческие протесты.

Также сообщалось, что Албания ввела штрафы в размере более 6 тысяч долларов для демонстрантов, участвующих в протестах, которые перерастают в насилие, даже если сами демонстранты не совершали насильственных действий.