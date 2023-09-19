МИД призвал украинцев не ездить в Карабах и избегать собраний в Армении

На фоне эскалации в непризнанном Нагорном Карабахе Министерство иностранных дел объявило о рекомендациях для украинцев относительно посещения этого региона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении на сайте МИД.

Ведомство советует гражданам Украины "пока воздержаться от посещения этого региона, а также избегать мест массового скопления людей в городах Армении, в частности Ереване".

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию украинцы могут обращаться на круглосуточную горячую линию посольства Украины в Армении (+374 7710 0273) или горячую линию МИД Украины (+38 044 238 1588).

Как известно, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток".

К вечеру протесты под зданием правительства Армении в связи с "антитеррористической операцией" Баку против Карабаха переросли в столкновения. Протест собрался также под посольством России – армяне требуют от Москвы вмешаться в ситуацию.