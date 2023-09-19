Дуда о споре по зерну: Украина - как утопленник, может затянуть на глубину

Польский президент Анджей Дуда во вторник защитил решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, которое Киев оспаривает в рамках Всемирной торговой организации.

Об этом Дуда сказал на брифинге для польских СМИ за пределами штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Президент Польши сравнил Украину с утопленником, объяснив, что "каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину".

"Это немного похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. Украина находится под российским нападением, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за все, что может. Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно возмущаться", – считает Дуда.

"Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопленника? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопленник не причинил нам вреда, потому что если утопленник причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно", – заявил он.

Дуда также признал, что, несмотря на свои планы, не смог встретиться с Владимиром Зеленским "по организационным причинам" – задержки в графике выступлений лидеров на Генеральной ассамблее ООН, но не исключает, что встреча состоится позже.

Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии, если эти страны не снимут зерновой запрет.