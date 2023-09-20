В Норвегии обещают ограничить въезд российских автомобилей

Норвегия примет решение об ограничении на въезд частным автомобилям с российскими номерами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, сообщает NRK.

По словам чиновника, сейчас внешнеполитическое ведомство работает над новыми правилами по ограничению на вьезд российских автомобилей в страну.

"Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на въезд и использование автомобилей с российской регистрацией. Мы сейчас изучаем, как это сделать, и быстро вернемся с эффективными мерами", – отметил он.

Норвегия пока запретила импорт, но разрешила временное использование автомобилей с российскими номерами.

Ранее сообщалось, что норвежское правительство не приняло окончательной позиции по обновленным санкционным рекомендациям Европейской комиссии, которые предусматривают запрет на въезд для частных автомобилей с российскими номерами.

Норвегия не является членом Европейского Союза, но придерживается большинства санкций ЕС, введенных в ответ на полномасштабную войну России против Украины.

По данным иммиграционной службы Норвегии, которые получил The Barents Observer, за август границу с Россией пересекли 6300 человек – на 23% больше, чем в этом же месяце 2022 года. А в северном норвежском районе Финнмарк за август насчитали 646 автомобилей с российской регистрацией.

После того как Финляндия запретила въезд автомобилей с российской регистрацией, и в случае отказа Норвегии от запрета, могут возникнуть проблемы на шести дорогах между обеими странами на севере, поскольку там проводятся только выборочные таможенные проверки.

Кроме того, отмечает The Barents Observer, многие россияне сегодня ездят в Финляндию через Норвегию после того, как в сентябре прошлого года Хельсинки запретил въезд гражданам России, прибывающим по туристическим визам.

После решения Финляндии для российских авто закрывается вся восточная граница ЕС – Литва, Латвия и Эстония приняли такое решение ранее на этой неделе.