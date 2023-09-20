Премьер Польши угрожает расширить запрет на импорт товаров из Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности расширить запрет на ввоз продукции из Украины, если Киев "будет эскалировать конфликт".

Об этом он сказал в интервью Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Так польский премьер отреагировал на недавнее заявление торгового представителя Украины Тараса Качки относительно возможного эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.

"Я предупреждаю украинскую власть, потому что если она таким образом будет эскалировать конфликт, мы добавим больше продуктов в список запрещенных к импорту в Польшу", – подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что его страна "много сделала для Украины" и поэтому ожидает, что ее интересы "будут понятны".

"Мы свои интересы будем отстаивать со всей решимостью. Это означает, что мы, конечно, с уважением относимся ко всем проблемам на украинской стороне, но для нас на первом месте стоят интересы нашего фермера", – сказал Моравецкий.

Из-за одностороннего эмбарго трех государств ЕС Украина обратилась в ВТО с просьбой о консультациях и готова ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии.

Президент Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН во вторник отметил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".