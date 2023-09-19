Украина может запретить импорт польских овощей - торгпред

Украина в ближайшие дни введет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши, сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Об этом украинский чиновник сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

Качка заявил, что после пяти месяцев переговоров Украина потеряла надежду на решение этого спора, и именно поэтому Киев обратился во Всемирную торговую организацию.

С тех пор, по его словам, украинская сторона не получила никакого ответа от польского правительства по этому поводу. Для Киева было важно не только то, что Польша продлила запрет, но и то, что она распространила его на большее количество продуктов – муку и зерновой шрот.

"Главная причина для нас – доказать, что Польша не имеет права вводить такие меры. Мы изначально не соглашались с запретом экспорта, для нас важно двигаться в правильном направлении, а это означает диалог с Еврокомиссией, как институтом, отвечающим за международную торговлю", – подчеркнул Качка.

Он пояснил, что Украина пошла на этот шаг, чтобы "убедить" Польшу сделать шаг назад и согласиться на механизм лицензирования, разработанный в сотрудничестве с ЕС.

Качка добавил, что Украина не намерена ухудшать отношения с Польшей, а стремится выработать цивилизованные методы решения спора.

Напомним, в пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии, если эти страны не снимут зерновой запрет.