Премьер Армении отреагировал на заявления о прекращении боевых действий в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на заявления Азербайджана о прекращении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.
Заявление армянского премьера приводит News.am, сообщает "Европейская правда".
Пашинян отметил, что армянская сторона не участвовала в подготовке договоренностей между Азербайджаном и "властями" Нагорного Карабаха.
"В тексте упоминаются Вооруженные силы Армении и говорится о подразделениях ВС Армении, оставшихся в Нагорном Карабахе. Во-первых, этот факт для нас не очень понятен, когда мы неоднократно говорили, что с августа 2021 года Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе. Но в любом случае мы принимаем к сведению это заявление и его принятие властями Нагорного Карабаха", – сказал он.
Также Пашинян отметил необходимость обеспечить безопасность армян в Карабахе и выразил надежду, что этим будут заниматься российские "миротворцы".
"Мы надеемся, что, сделав такой шаг, российский миротворческий контингент полностью выполнит свои обязанности, относительно которых у нас были определенные предостережения", – добавил он.
Пашинян подчеркнул, что Армения принимает к сведению произошедшее и продолжит следить за развитием событий.
Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.
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