Зеленский впервые встретился со спецпредставителем США по восстановлению Украины

Президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке в среду встретился со специальным представителем президента США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Офисе президента.

Зеленский обсудил с Прицкер приоритетные для восстановления области Украины и поддержку наиболее перспективных отраслей украинской экономики.

During our meeting, I congratulated Penny Pritzker on her appointment as U.S. Special Representative for Ukraine’s Economic Recovery.



We focused both on the immediate and long-term recovery projects.



I stressed the importance of American businesses taking part in rebuilding… pic.twitter.com/L7MeTVojK6