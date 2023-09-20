Путин поговорил с Пашиняном через день после операции в Карабахе

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном через сутки после того, как Азербайджан начал – и уже завершил – "антитеррористические мероприятия" в непризнанном Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили пресс-службы армянского правительства и Кремля, пишет "Европейская правда".

Правительство Армении в коротком сообщении отметило, что Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и "вопросы двусторонней повестки дня".

В Кремле же утверждают, что разговор инициировала армянская сторона, и президент России приветствовал "достигнутую при активном участии российских миротворцев" договоренность Баку и непризнанного Нагорного Карабаха о прекращении огня.

Отметим, что разговор Путина и Пашиняна состоялся через сутки после эскалации в Карабахе и после фактического завершения операции Азербайджана.

Как известно, в полдень 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.

Впоследствии в обращении президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.

Как известно, территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

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