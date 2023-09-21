Еврокомиссия думает, защищать ли три страны ЕС в зерновом споре с Украиной - FT

Еврокомиссия рассматривает вопрос о том, защищать ли Польшу, Венгрию и Словакию в рамках инициированного Киевом процесса во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за фактического нарушения тремя странами торговых правил ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Financial Times.

Три страны ввели односторонние запреты на импорт некоторых видов украинской продукции вопреки решению Еврокомиссии не вводить ограничения после 15 сентября.

Европейская комиссия изначально требовала от Польши, Венгрии и Словакии отменить свои запреты, но сейчас работает над тем, чтобы "скоординировать" их юридические возражения против жалобы Киева в ВТО, пишет издание.

В письменном запросе к Польше, Венгрии и Словакии в среду, с которым ознакомилось издание Financial Times, Еврокомиссия заявила, что в соответствии с законодательством ЕС она "будет действовать в рамках этих процедур ВТО, инициированных против стран-членов".

"Следующим немедленным шагом будет предоставление ответа Украине на эти запросы о консультациях от имени всех трех стран-членов", – говорится в сообщении.

В среду вечером в Еврокомиссии продолжались дискуссии относительно того, стоит ли защищать Польшу, Венгрию и Словакию, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Комиссия заявила, что государства-члены "не имеют права принимать односторонние меры в сфере торговли", и что она "оценивает юридически сложную ситуацию".

"Мы взаимодействуем с заинтересованными (странами-членами. – Ред.) и постараемся найти конструктивное решение, чтобы не было необходимости в дальнейшем рассмотрении этого дела", – заявила Еврокомиссия, добавив, что может начать собственное производство о привлечении к ответственности, чтобы убедиться, что страны-члены придерживаются своих обязательств по законодательству ЕС и своих обязательств в рамках ВТО.

Напомним, на фоне зернового кризиса Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

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