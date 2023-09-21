Германия передала Украине оборудование для спутниковой связи

Поделиться:

Правительство Германии в четверг, 21 сентября, обновило список военной помощи, которая была отправлена Украине. Обновленный перечень был обнародован на сайте немецкого правительства, сообщает "Европейская правда". Согласно сообщению, в новый пакет помощи вошли: 17 терминалов спутниковой связи SatCom;

четыре седельные тягачи 8x8 HX81 и четыре полуприцепа;

12 грузовиков Zetros;

Запасные части к бронированным ремонтно-эвакуационным машинам Wisent и прочее. Ранее в Минобороны Германии раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине стоимостью 400 миллионов евро. Германия занимает первое место в Европе и второе место в мире после США по объему помощи Украине, что составляет почти 8 миллиардов евро, отмечают в оборонном ведомстве ФРГ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.