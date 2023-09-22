Разведка Британии объяснила активизацию атак Украины и России в глубоком тылу

За последние четыре дня и Россия, и Украина подверглись чрезвычайно интенсивным атакам в глубоком тылу: это происходит из-за стремления двух сторон получить преимущество на фоне относительно статичной ситуации на земле.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 22 сентября.

Согласно сообщению, в последние дни поступают сообщения о взрывах на российских логистических объектах, авиабазах и командных пунктах в Крыму, Краснодарском крае и вблизи Москвы.

Очень вероятно, что Черноморский флот России снова стал объектом серьезных атак. Однако взрывы на авиабазе Чкаловский возле Москвы, вероятно, вызывают наибольшее стратегическое беспокойство у российских лидеров.

"Это чувствительное место, поскольку там базируются специальные военные самолеты, а также VIP-транспорт для российских лидеров. Сообщение о повреждении самолета специального назначения СООТ является особенно важным. Какая версия самолета пострадала, непонятно, но эти ценные самолеты выполняют миссии, которые включают сбор радиоэлектронной разведки", – говорится в обзоре.

В течение последней недели Россия неоднократно наносила дальние удары по целям по всей территории Украины.

Такая необычная интенсивность, вероятно, частично стала ответом на инциденты в России и Крыму, считают британские аналитики. В то же время, поскольку наземные бои относительно статичны, каждая сторона стремится получить преимущество, нанося удары в стратегическую глубину противника, отметили в министерстве.

21 сентября, в годовщину подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о частичной мобилизации, в Минобороны Британии определили проблемы, с которыми через год столкнулась российская армия.