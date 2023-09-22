Азербайджан обещает амнистию для армян Карабаха, которые сложат оружие

Азербайджан предусматривает амнистию для карабахских армян, которые сложат оружие, хотя некоторые карабахские военные подразделения заявили, что продолжат сопротивление Баку.

Об этом сообщил агентству Reuters советник азербайджанского президента, пишет "Европейская правда".

Этнические армяне в Нагорном Карабахе заявили в четверг, что они нуждаются в гарантиях безопасности перед тем, как сложить оружие. Это произошло после того, как Азербайджан объявил, что вернул сепаратистский регион под свой контроль после 24-часовой военной операции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду заявил, что его "железный кулак" отправил идею обособленного этнического армянского Карабаха в историю, и что теперь регион будет "жить в раю" в составе Азербайджана.

Хикмет Гаджиев, советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики, заявил в телевизионном интервью Reuters, что Баку предусматривает амнистию для тех карабахских бойцов, которые сложили оружие.

"Даже для бывших военных и комбатантов, если их можно так классифицировать, даже для них мы предусматриваем амнистию или намекаем на амнистию", – сказал Гаджиев.

Он пообещал, что права армян Карабаха будут соблюдены в рамках их интеграции в Азербайджан.

"Сейчас мы видим, что есть некоторые отдельные армейские группы и офицеры, которые сделали публичные заявления о том, что они не пойдут на наши условия и будут продолжать сопротивление", – сказал он.

"Мы также видим, что некоторые небольшие группы идут в лес. Но мы не считаем, что это является самой большой проблемой или большим вызовом для безопасности. Конечно, это вызовет определенные проблемы и трудности, но не в таком большом масштабе", – добавил Гаджиев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова принять беженцев из Нагорного Карабаха.

События в Карабахе могут изменить хрупкий баланс сил в регионе Южного Кавказа, где Россия, Соединенные Штаты, Турция и Иран борются за влияние на различные нации и этнические группы.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации.

Европейский Союз осудил военные действия Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и пригрозил мерами в случае ухудшения ситуации.

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