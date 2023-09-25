Орбан в очередной раз пригрозил Украине из-за прав венгерского меньшинства

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет поддерживать членство Украины в НАТО, пока не будут восстановлены права венгров Закарпатья.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Nemzet.

Орбан во время выступления заявил, что украинцы годами "издеваются над венгерскими школами" на Закарпатье.

"Венгрия не поддержит членство Украины в НАТО, пока не будут восстановлены предыдущие законы", – добавил он.

В другом месте он также заявил, что членство Украины в НАТО будет означать новую войну в Европе.

"Мы увидели, что если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то это лишь вопрос времени, когда нам придется считаться с новым конфликтом, который также поставит под угрозу поставки энергоносителей из России, поэтому мы подняли наши отношения с Центральной Азией на дружественный уровень, чтобы российско-украинская война и террористическая атака на "Северный поток" не стали для нас непреодолимой задачей в энергообеспечении страны", – заявил Виктор Орбан.

Вспомнил Орбан и о кризисе вокруг импорта в ЕС украинской сельскохозяйственной продукции, призвав Брюссель не предавать Венгрию и вернуть ограничения, которые действовали до 15 сентября.

15 сентября представители Украины и Венгрии в Будапеште провели четвертое заседание венгерско-украинской межправительственной рабочей группы по вопросам образования, во время которой обсудили права венгров на Закарпатье и беженцев в Украине.

Ранее в этом году в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дали понять, что не согласятся на будущее вступление Украины в ЕС без новых уступок по закону об образовании, который в последние годы стал главной причиной проблем в двусторонних отношениях.