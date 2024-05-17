Экс-премьер Болгарии приостановил избирательную кампанию после автокатастрофы

Болгарская партия "Мы продолжаем изменения" объявила в четверг, что отменяет все мероприятия предвыборной кампании на следующие 24 часа после того, как ее лидер, бывший премьер-министр Кирилл Петков, выжил в автокатастрофе, в которой один человек погиб и еще двое получили ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Петков, который ехал в автомобиле, принадлежащем Национальной службе безопасности, столкнулся в четверг с другим автомобилем возле села Аксаково на северо-востоке Болгарии.

В то время как Петков и его команда заявили, что находятся в хорошем состоянии, водитель другого автомобиля погиб. Двое других пострадавших – водитель Петкова и женщина, которая находилась в другой машине. По сообщениям местных СМИ, она была успешно прооперирована в Варне.

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В своих социальных сетях Петков выразил соболезнования семье водителя и сообщил, что посетил других пострадавших в больнице, а также поблагодарил службы скорой медицинской помощи, полицию и пожарных за их быструю реакцию. "Я ставлю свою предвыборную кампанию на паузу, пока не буду уверен, что все, что зависит от меня, чтобы помочь пострадавшим и их семьям, сделано", – сказал он.

Но оппоненты "Мы продолжаем изменения" поставили под сомнение этичность использования Петковым государственного автомобиля во время своей кампании. В пятницу министр внутренних дел Калин Стоянов объяснил, что депутаты могут пользоваться такими автомобилями в течение четырех лет после окончания срока их службы.

9 июня болгары будут голосовать на внеочередных всеобщих выборах (шестых за последние три года) и выборах в Европейский парламент. Оба голосования станут проверкой актуальности программы "Мы продолжаем изменения". Ожидается, что правоцентристская партия ГЕРБ победит в обеих гонках.

Ранее известный как предприниматель, Петков пришел в политику в 2021 году как временно исполняющий обязанности министра экономики. В конце 2021 года Петков стал премьер-министром после того, как его новосозданная реформистская партия победила на всеобщих выборах, пообещав искоренить наследие ГЕРБ и ее лидера Бойко Борисова, связанное с якобы широкомасштабной коррупцией.

Коалиционное правительство Петкова в 2021-2022 годах пыталось установить более здоровые отношения с Северной Македонией, работало над диверсификацией ресурсов Болгарии после отключения от российского "Газпрома", уменьшило российское вмешательство в местную политику и поддержало Украину, несмотря на первоначальное нежелание Болгарии отправлять военную помощь.

Но его кабинет распался в июне 2022 года после того, как партнер по коалиции, партия "Есть такие люди", вышла из правительства, спровоцировав вотум недоверия.