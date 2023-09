Зеленский поговорил с премьером Британии об экспорте зерна и военных потребностях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 сентября, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом Зеленский написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Черноморский зерновой экспорт. Украина успешно открыла альтернативный путь и нуждается в помощи партнеров в усилении ПВО Одесской области. Поблагодарил Великобританию за твердую поддержку, в частности военную", – отметил он.

I spoke with @RishiSunak.



We focused on the Black Sea grain exports. Ukraine has already successfully used an alternative route. We need partners to help us strengthen the air defense of the Odesa region.



I thanked the UK for its firm support, including crucial military aid.