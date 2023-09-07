Зеленский поговорил с премьером Британии об экспорте зерна и военных потребностях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 сентября, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом Зеленский написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Черноморский зерновой экспорт. Украина успешно открыла альтернативный путь и нуждается в помощи партнеров в усилении ПВО Одесской области. Поблагодарил Великобританию за твердую поддержку, в частности военную", – отметил он.

I spoke with @RishiSunak.



We focused on the Black Sea grain exports. Ukraine has already successfully used an alternative route. We need partners to help us strengthen the air defense of the Odesa region.



I thanked the UK for its firm support, including crucial military aid. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2023

В то же время представитель британского правительства, которого цитирует Sky News, рассказал, что во время разговора Сунак заверил Зеленского, что Великобритания "будет стимулировать прогресс" со странами G20 в преодолении черноморской зерновой блокады со стороны России.

"Президент Зеленский проинформировал о контрнаступлении Украины и текущих военных потребностях, а премьер-министр заверил в непоколебимой поддержке Великобритании и приветствовал прогресс Вооруженных сил Украины на поле боя", – сказал он.

Также во время разговора обсуждали влияние зерновой блокады Черного моря со стороны РФ как на Украину, так и на поставки продовольствия во всем мире.

Напомним, накануне Владимир Зеленский провел встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Дании Метте Фредериксен.