Зеленский поговорил с премьером Дании о новой военной помощи для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая сейчас находится в Киеве, о новом пакете военной помощи.

Об этом он рассказал на пресс-конференции после встречи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина благодарна за переданное оборудование по разминированию, за подготовку украинских специалистов. У нас есть договоренности о локализации производства машин для разминирования. Я сегодня поднимал этот вопрос с премьер-министром Дании. Может, мы сможем поработать в этом направлении и с датскими компаниями", – сказал Зеленский.

В то же время Фредериксен заявила о готовности Дании увеличить оборонную помощь Украине.

"Мы решили предоставить самолеты F-16, чтобы тренировать ваших пилотов. Сейчас идет обучение, подготовительные работы уже проведены, теперь тренируются пилоты. Мы уже дали и артиллерию, и бронетехнику, и снаряды, и мы будем делать еще больше. В частности, для усиления противовоздушной обороны", – сказала она.

Также датский премьер отметила, что ее страна вместе с Польшей взяли на себя обязательства по безопасности энергетики.

"Наша поддержка надолго, это обязательства на долгое время. Мы обязаны вам за вашу невероятную борьбу. Ваша борьба – это наша борьба", – подчеркнула она.

Напомним, Метте Фредериксен прибыла в Киев утром 6 августа, через несколько часов после завершения российской ракетной атаки на столицу. Она снова посетила Бучу, а после того выступила в Верховной Раде Украины.

Также сейчас в Киеве с двухдневным визитом находится госсекретарь США Энтони Блинкен.