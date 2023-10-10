Премьер Армении не поедет на саммит СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите Содружества независимых государств (СНГ), который состоится 13 октября в столице Кыргызстана Бишкеке.

Об этом Пашинян заявил в телефонном разговоре с киргизским президентом Садыром Жапаровым, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что лидеры Армении и Кыргызстана обсудили "актуальные вопросы двусторонней повестки дня", включая предстоящее заседание совета глав государств-участников СНГ.

"Во время беседы премьер-министр Армении с сожалением сообщил, что ввиду ряда обстоятельств не сможет принять участие в заседании совета глав государств СНГ", – говорится в сообщении.

Ранее также стало известно, что на заседании министров иностранных дел стран СНГ Армению представит заместитель главы МИД.

Как известно, Россия является фактическим лидером Содружества независимых государств, которое рассматривает как способ дальнейшего влияния на бывшие советские республики после распада СССР.

После молниеносной операции Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха под свой контроль в Армении возлагают на РФ ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе "миротворцы" были абсолютно пассивными, но и за откровенное подыгрывание действиям Баку.

МИД России публично критиковал последние заявления премьера Армении Никола Пашиняна за "разворот от РФ".

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