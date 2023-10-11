Зеленский рассказал о трех основных ожиданиях от "Рамштайна"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает от встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" объявлений по противовоздушной обороне, дальнобойному оружию и артиллерии.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом он заявил, прибыв на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Есть приоритеты: системы противовоздушной обороны, оборонный щит. Это не просто слова, а очень конкретные вещи, и мы нуждаемся в них в очень конкретных географических точках нашей земли, чтобы сохранить энергетическую сеть, людей, зерно и маршруты его поставки в Африку, Азию, мир", – сказал Зеленский.

Также, по его словам, речь идет о дальнобойных ракетах, дальнобойном оружии. "Неважно, как назвать, проблема в том, как это достать. Потому что мы нуждаемся в этом по основной причине – вытеснить Россию с нашей земли", – сказал он.

"И третья вещь: как защищать, как просто стоять каждый день и обороняться. Это не о контрнаступлении. Контрнаступление – это одно направление, но нужно также обороняться, потому что по ту сторону – Россия, большая армия террористов", – сказал Зеленский.

Он пояснил, что речь идет о потребности в артиллерии.

Как сообщалось, 11 октября президент Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Брюссель.

11 октября в Брюсселе проходит встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), а также встреча министров обороны стран НАТО и заседание Совета Украина-НАТО.