Министр обороны Нидерландов: Украина имеет нашу полную поддержку, несмотря на войну в Израиле

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что несмотря на сложную ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, война в Украине остается в центре внимания Запада и Украина может рассчитывать на его поддержку.

Об этом она заявила перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент Европейской правды".

"Сегодня будут сделаны новые объявления, специфические пакеты, мы встретимся также в рамках коалиции F-16, в этой части делается важная работа. Думаю, учитывая ситуацию в мире, ситуацию в Израиле, так нестабильность и неуверенность, война в Украине привлекает наше внимание и Украина имеет нашу полную поддержку", – сказала Оллонгрен.

Она заявила, что в присутствии президента Зеленского министры заявят, что российская агрессия против Украины – это не региональный конфликт и не украинская проблема.

"Мы чувствуем это как нашу ответственность поддерживать Украину, противостоять этой агрессии, отражать эту агрессию. Они нуждаются в нас в обучении, в мощностях, в боеприпасах и мы тверды в нашей поддержке", – подчеркнула министр.

По ее словам, сейчас Украина остро нуждается в средствах противовоздушной обороны и разминирования. Министр анонсировала, что в сфере разминирования ожидаются новости о новой помощи.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает от встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" объявлений по противовоздушной обороне, дальнобойному оружию и артиллерии.

11 октября президент Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Брюссель.