NBC: Белый дом объединит запрос на помощь для Украины, Израиля и Тайваня

Представители администрации президента США Джо Байдена в частном порядке сообщили членам Конгресса, что Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование со средствами для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы.

Об этом стало известно NBC News от двух должностных лиц Конгресса, представителя администрации Байдена и представителя оборонного сектора, пишет "Европейская правда".

По словам источников NBC News, запрос Белого дома на финансирование будет направлен на то, чтобы уменьшить нагрузку на Пентагон, который отвечает за военную поддержку Израиля, Украины и Тайваня, а также нарастить производство большего количества вооружений.

Ранее уже сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и Израиля, надеясь, что это увеличит шансы на одобрение поддержки Киева.

Но некоторые республиканцы в Палате представителей США высказались против такой идеи.

Как сообщалось, глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.

Уверенность в этой поддержке пошатнулась из-за исключения финансирования Украины из временного финансирования американского федерального правительства, а также блокирования процесса принятия решений в Конгрессе после отставки спикера Палаты представителей.

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