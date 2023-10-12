Премьер Грузии похвалил Орбана как "примерного лидера и политика"

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, принимая венгерского коллегу Виктора Орбана с визитом, назвал его "примерным лидером и политиком".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал "Грузия Online".

Гарибашвили сказал, что для него большая честь и привилегия принимать "дорогого друга, коллегу – премьер-министра Орбана и его жену в Грузии".

"Для меня премьер-министр Орбан является образцовым лидером, образцовым политиком… Я очень благодарен за настоящую дружбу премьер-министра Орбана и его правительства, за твердую поддержку Грузии и ее народа в стремлении стать частью европейской семьи",– заявил грузинский премьер-министр.

Орбан поблагодарил Гарибашвили за приглашение и отметил важность отношений между двумя странами.

Он также сказал, что Грузия заслуживает получения статуса кандидата во вступление в Европейский Союз, добавив, что Венгрия разочарована отказом ЕС предоставить статус Грузии в прошлом году.

Венгерские власти давно публично поддерживают Грузию, в то время как в ЕС ее критикуют из-за отката демократических реформ.

В испанской Гранаде Орбан сказал, что Грузия не приобрела кандидатский статус из-за "эгоизма лидеров".

В 2022 году Брюссель предоставил этот статус Украине и Молдове, а в отношении Грузии была только признана европейская перспектива.

Грузии статус кандидата будет предоставлен только после проведения комплекса реформ.

В июне Гарибашвили заявил, что Орбан является "настоящим другом" его страны, а также ее "убежденным сторонником в Евросоюзе".