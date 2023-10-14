Как изменились политические расклады в Польше за день до выборов

Парламентские выборы в Польше пройдут уже 15 октября.

Получить третью подряд победу на парламентских выборах партии "Право и справедливость" (ПиС) будет как никогда сложно – в этом случае польская оппозиция имеет высокие шансы на победу.

О том, каковы расклады за день до голосования, что ждет Польшу после выборов и что может измениться в отношениях с Украиной читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Польша выбирает курс на 4 года: главное о парламентских выборах у соседей.

Ключевое отличие, о котором можно говорить с высокой уверенностью – Польшей больше не будет руководить одна партия.

Все социологические опросы указывают, что хотя ПиС будет победителем этих выборов, однако их результата не хватит для получения большинства.

Правда, в самой партии заявляют, что конъюнктура является положительной для них, ссылаясь на успешный результат теледебатов, состоявшихся 9 октября.

В определенной степени такие оценки соответствуют действительности.

Ключевой сенсацией дебатов стал провал лидера "Гражданской платформы" и бывшего премьера Дональда Туска – очень опытного политика и оратора.

Как следствие, последние замеры настроений, проведенные IBRIS, показывают рост уровня поддержки ПиС на 0,9 процентного пункта – теперь он составляет 34,9%.

В частности, в оппозиции подозревают, что ПиС имеет лазейки для ведения агитации в дни, когда это запрещено. Например, в рамках агитации за референдум, который будет проходить в день выборов, правящая партия может скрыто агитировать за себя. А в дополнение 16 октября в Польше отмечается государственный праздник, за день до которого государственные телеканалы будут транслировать программы, в которых будут участвовать провластные политики.

Такая стратегия может дополнительного усилить позицию ПиС.

А еще – в их пользу могут сыграть нынешние события на Ближнем Востоке, которые могут привести к росту миграции в ЕС (тогда как ПиС обещает не допустить принятия таких мигрантов в стране).

Вторая интрига выборов, способная полностью изменить все расклады, заключается в очень простом вопросе: пройдет ли в Сейм блок "Третий путь". Долгое время его поддержка была ниже избирательного барьера для блоков (8%, для партий – 5%).

Уже упоминавшийся опрос от IBRIS теперь дает "Третьему пути" третье место с вполне безопасным результатом 10,3%.

Показательно, что четвертое место также занимает проевропейская сила – "Левые" с поддержкой 10,1%.

Такие расклады означают, что коалиция трех оппозиционных сил: "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Левых" – будет иметь в новом Сейме 233 мандата при минимальном большинстве в 231 мандат.

Это означает, что сейчас шансы оппозиции на победу выглядят немного выше, чем у действующей власти. Однако эти же расклады свидетельствуют, что такая коалиция будет очень неустойчивой и зависимой от каждого депутатского голоса.

Независимо от того, кто выиграет выборы, можно надеяться на достижение компромисса по зерновому спору – в польском правительстве уже называли хорошими компромиссные предложения Киева, однако до выборов принятие окончательного решения было невозможно.

Возвращения к хорошим отношениям можно ожидать как в случае победы проевропейской оппозиции, так и в варианте сохранения у власти ПиС – при условии привлечения к большинству отдельных депутатов из проевропейской коалиции или создания коалиции с одной из партий блока "Третий путь".

Негативный для Украины сценарий заключается во вхождении в коалицию "Конфедерации".

Впрочем, нынешние политические расклады, при которых ни действующая власть, ни оппозиция не имеют весомого преимущества, допускают возможность еще одного варианта – политического кризиса и объявления досрочных выборов.

И этот сценарий представляется наиболее опасным, в том числе для Киева.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Польша выбирает курс на 4 года: главное о парламентских выборах у соседей.