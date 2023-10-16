Кулеба: Чтобы спасти ОБСЕ, надо выставить Россию за дверь

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости исключить Россию из состава ОБСЕ, назвав РФ главной угрозой для Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции с главой ОБСЕ Буяром Османи в Киеве в понедельник.

"Москва фактически взяла ОБСЕ в заложники, манипулируя принципом консенсуса и таким образом разрушая организацию изнутри", – отметил глава украинского МИД.

По его словам, Россия стремится посеять хаос и дестабилизацию. Кулеба назвал ее самой большой угрозой безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Я сегодня подтвердил свою позицию, что если мы хотим спасти ОБСЕ, спасти безопасность и сотрудничество в Европе, должны выставить Россию за дверь ОБСЕ и за дверь Европы. Так будет лучше для всех", – подчеркнул украинский министр.

Он подчеркнул, что Россия сейчас "убивает" ОБСЕ и добавил, что "легко себе представляет" эту организацию без РФ.

Напомним, утром 16 октября в Киев прибыл министр иностранных дел Северной Македонии и глава ОБСЕ Буяр Османи.

Османи отметил, что начал председательство своего государства в ОБСЕ в 2023 году поездкой в Украину, и теперь решил снова вернуться в конце года.