Шведский Риксдаг в понедельник, 30 ноября, проведёт голосование по вопросу о том, чтобы временный премьер Ульф Кристерссон вновь занял этот пост и продолжил попытки сформировать правительство.

Об этом объявил спикер парламента Швеции Андреас Норлен, сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

В случае утверждения на посту премьера Кристерссон планирует сформировать правительство из четырёх правоцентристских партий – своей Умеренной партии, центристов, "Христианских демократов" и "Либералов";

"Я решил выдвинуть Ульфа Кристерссона в качестве кандидата на пост премьер-министра, и это выдвижение будет рассмотрено Риксдагом в понедельник, 30 ноября, в 13:00", – объявил спикер Риксдагу, отказавшись комментировать шансы главы правительства на утверждение.

Хотя правый блок Кристерссона утратил большинство на выборах, позже спикер предложил ему попытаться сформировать новое правительство после того, как левоцентристские оппозиционные партии неоднократно не смогли достичь соглашения о распределении власти.

На данный момент состоялось два неудачных голосования в парламенте по кандидатуре премьер-министра: одно – по лидеру социал-демократов Магдалене Андерссон, другое – по лидеру Центристской партии Элизабет Танд Рингквист. До того, как придется объявить новые парламентские выборы, можно провести не более четырёх неудачных голосований.

Стоит отметить, что всё больше шведов готовы к проведению досрочных выборов, поскольку переговоры о формировании нового правительства зашли в тупик.

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